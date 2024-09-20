Huzurevinde Kan Bağışına Destek

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Kan bağışına dikkat çekmek için huzurevinde anahtarlık ördüler

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan huzurevinin sakini kadınlar, Kızılay'ın kan bağışının önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği projeye destek vermek amacı ile "kan damlacığı" şeklinde anahtarlıklar ördü.

Kızılay'ın Türkiye genelinde yürüttüğü "Bir Damlacık Hikayesi" projesi çerçevesinde, Tosya Huzurevi sakinleri, kan bağışının önemine dikkat çekmek için kolları sıvadı. Huzurevinde bulunan kadınlar, kan bağışına farkındalık oluşturmak için "kan damlacığı" şeklinde anahtarlıklar ördü. Tosya Halk Eğitim Merkezi El Sanatları hocası Nurdan Çevik rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmaya katılan kadınlar, anlamlı projeye dahil oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Yapılan farkındalık çalışması ile ilgili bilgi veren Tosya Huzurevi Müdürü Ayşegül Kaya, huzurevi sakinlerinin bu projeye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İş uğraş atölyemizde bu kez Kızılay için çalışıyoruz. Kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla huzurevi sakinlerimizle birlikte kan damlası anahtarlıkları yapıyoruz. Bu projeye katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi.