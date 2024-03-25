İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır" - Son Dakika
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de düzenlenen 'Rumeli Balkan İftar Sofrası' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, 'Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. Biz bu aziz hatıranın farkındayız. İstanbul Üsküp'tür. İstanbul Saraybosna'dır. İstanbul Gümülcine'dir, İskeçe'dir. İstanbul tüm Balkanların özetidir' dedi.

25.03.2024 23:07  Güncelleme: 23:09
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır"

"Hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız"

"Sandık milletin mahkemesidir"

İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de düzenlenen 'Rumeli Balkan İftar Sofrası' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, "Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. Biz bu aziz hatıranın farkındayız. İstanbul Üsküp'tür. İstanbul Saraybosna'dır. İstanbul Gümülcine'dir, İskeçe'dir. İstanbul tüm Balkanların özetidir" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de düzenlenen 'Rumeli Balkan İftar Sofrası' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum'un yanı sıra eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, MKYK üyeleri, milletvekilleri, merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır"

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Bizim Balkanlarda yüzlerce yıllık tarihimiz ve ecdadımızın inşa ettiği binlerce eserlerimiz var. Osmanlı'nın bir çınar gibi büyüdüğü Balkanlar her zaman anavatan olmuştur. Bu yüzden Türkiye ve Balkanlar ayrılmaz bir bütündür. Bizim Balkanlarla ortak tarihimiz, mazimiz ve istikbalimiz var. Arnavutluk'tan Makedonya'ya, Bulgaristan'dan Yunanistan'a, Kosova'dan Bosna Hersek'e kadar birçok bölgede çok büyük acılar yaşadık. Balkanların, Rumeli'nin, Trakya'nın Boşnakların, Arnavutların, Pomakların kaderini bir görüyoruz, beraber görüyoruz. O yüzden diyoruz ki acınız acımız, kederiniz kederimiz, kaderiniz kaderimizdir. İşte merhum Aliya'da vefat etmeden önce sayın Cumhurbaşkanımıza, 'Bu topraklar Evladı Fatihandır, bu yüzden bu topraklar size emanet' demiştir. Bu topraklar Türkiye'ye emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. Biz bu aziz hatıranın farkındayız. İstanbul Üsküp'tür. İstanbul Saraybosna'dır. İstanbul Gümülcine'dir, İskeçe'dir. İstanbul, tüm Balkanların özetidir. Biz hepimiz, burada büyüdük, kızımızı burada gelin ettik, oğlumuzu burada askere gönderdik. Acılarımızı, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı hep burada yaşadık, paylaştık" dedi.

"Hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız"

İstanbul'a sevdalı olduğunu dile getiren Kurum, İmamoğlu'nu da şu şekilde eleştirdi: "Tüm medeniyetleri, tüm dinleri bağrında huzurla yaşatan İstanbul'umuza şehremini olmak için yola çıkmak bizim için onurdur. Hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Biliyoruz ki, ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemiz evladımız deprem endişesi yaşamasın. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıksın. Bizi arayan herkes İstanbul'u depremden korurken, milletimizin yuvalarını yaparken görecek. Bizi arayanlar bu şehirde, ev sahibi olmayan tek bir kişi kalmasın diye sosyal konut yaparken görecek. Bizi arayan herkes, tıpkı şu son 5 yılda olduğu gibi, 1 Nisan'dan sonra da günden güne projelerimizi, hayallerimizi gerçeğe dönüştürürken bulacak. Biz böyle bir anlayışla hareket ederken, iş bilmez CHP'li İBB yönetimi ne yapıyor? Hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Sen, İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk."

"Sandık milletin mahkemesidir"

İstanbul'un ihmalkarlıktan dolayı mutsuz olduğunu vurgulayan Kurum, "İstanbul geride bıraktığımız 5 yılda liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahküm edildi. Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye döndürdüler. Kendi partilerini dizayn etmek için balya balya paralarla İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden kendi ikballeri için dağıttılar. Yetmedi. İsrafı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz. 31 Mart'ta bu milleti unutanlara kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracağız. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart gelecek, sadıkta hesap kesilecek. 31 Mart'ta gelin, gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. Bu seçim İstanbul'un kader seçimidir. Bu seçim sadece İstanbul'u değil Balkan coğrafyasını da ilgilendiren seçimdir" şeklinde konuştu.

"Biz hangi milletten olursa olsun kimseyi ayırmadık"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, "Biz hangi milletten olursa olsun kimseyi ayırmadık. Hiç bir partiden arkadaşımızı dışlamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gibi 5 yıl boyunca kimseyi ayırmadan hizmet ettik. Bu seçim genel seçim değil, yerel seçim. Şimdi yapılacak yerel seçimde hizmete bakmanızı istirham ediyorum. İstanbul'a 5 yılda neler yapılmadığına da bakın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır' - Son Dakika

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