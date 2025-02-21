İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar Uyarısı: Toplu Taşımayı Kullanın - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar Uyarısı: Toplu Taşımayı Kullanın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı bir hafta sonu öncesinde İstanbulluları uyararak evlerinden çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti. Buzlanma ve yoğun kar yağışı beklentisi ile hazırlıkların arttırıldığını açıkladı.

21.02.2025 17:30
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda kar uyarısı: "Mümkün olduğu kadar evinizden çıkmayın, toplu taşıma araçlarını kullanın"

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı bir hafta sonuna hazırlanan İstanbulluları kış şartlarıyla mücadele konusunda AKOM'dan bilgilendirmelerde bulundu. İstanbul genelinde kapalı yol bulunmadığını ifade eden İmamoğlu, "Cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gece, en sert soğuğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı bir hafta sonuna hazırlanan İstanbulluları kış şartlarıyla mücadele konusunda AKOM'dan bilgilendirmelerde bulundu.

İnsanlarımızın yoğun bir biçimde araç yerine toplu taşımayı tercih ettiğini gördüklerini kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu bizim için çok sevindirici. Dün de ifade ettiğim gibi, bu tür anlarda sadece toplumun uymaması halinde ekiplerin, birimlerin buradan talimatlarıyla vereceği birtakım iş ve işlemler, iş birliklerinin etkisi bir yere kadar. Esas olan, vatandaşımızın bizimle beraber ortaya koyacağı iş birliği. Bu kapsamda gerçekten İstanbullularla çok senkronize, birbirimizi destekleyen, bu tür anlarda en üst seviyede verimliliği gözeten bir anlayışla süreçleri yönettik. Bundan dolayı tekrar mutluluğumu belirtmek isterim. Vatandaşlarımızın iş birliği seviyesi, en iyi açıkçası İstanbul'un trafik yoğunluğundan gözüküyor. Bugün yüzde 20'ler seviyesinde bir cuma sabahını yaşıyoruz. Yoğun bir biçimde arkadaşlarımız, etkili bir şekilde şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Özellikle cuma günü sabah erken saatlerde başlayacağını düşündüğümüz kar, sadece biraz daha erken İstanbul'la buluştu. Şu anda daha durağan bir zaman dilimi yaşanıyor. Ama burada bulunan meteorolojideki uzman arkadaşlarımız, özellikle kar yağışıyla ilgili, öğlen civarı ve daha sonrasında yine cumartesi öğlene kadar -ki biz özellikle cuma ve cumartesinin etkili takvim olarak öngörüldüğünü ifade etmiştik, bu şekilde tahminler devam etmekte. Dolayısıyla tedbiri ve temkinli olmayı vatandaşlarımızın bırakmamasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda biz de tedbirlerimizi arttırdık. 11 bin 916 olan personel sayımızı, 13 bin 115'e çıkarttık. Yine araç ve iş makinelerimizi de 3 bin 375 araçtan, 3 bin 582'ye çıkarttık. Vinç ve kurtarıcı sayımız 53 şeklinde devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dün valiliğimizin almış olduğu okul tatili kararı, en fazla destek olan karar olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu kapsamda, bugün de özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bir mağduriyet yaşamaması değerli oldu. Bizler de bu çerçevede daha etkin saha hizmeti veriyor durumdayız. Bu kapsamda, şu an itibariyle İstanbul'da kapalı hiçbir yerimiz yoktur. Sadece bizim 4 bin 140 kilometrelik ve 13 bin 115 personelle hizmet verdiğimiz sahada değil, onun dışında da özellikle Kuzey Marmara, üçüncü köprü yolu ve Karayolları'nın hizmet sunduğu alanlarda da hiçbir trafik kapalı veya tıkanık olan bir nokta gözükmemekte. Bu kapsamda emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara, bütün kamu kurumlarına, ilçe belediyelerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten insanlarımızın, 16 milyon İstanbullunun güzel bir gün geçirmesine dönük katkıları çok büyük. Hepsinin emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar Uyarısı: Toplu Taşımayı Kullanın - Son Dakika

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