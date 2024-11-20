İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Davası 8 Ocak'a Ertelendi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Davası 8 Ocak'a Ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı dava, mütalaanın açıklanmaması nedeniyle 8 Ocak 2025 tarihine ertelendi. Duruşma öncesinde birçok partili adliye önünde toplandı.

20.11.2024 17:31
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' davası 8 Ocak'a ertelendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması mütalaa açıklanmadığı için 8 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla 6 belediye çalışanının yargılandığı davanın görülmesine bugünde devam edildi. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde çok sayıda partili adliye önüne geldi. Duruşmaya izleyici olarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Savcılık tarafından mütalaa açıklanması beklenen dava, cumhuriyet savcısının raporlu olması nedeniyle açıklanmadı. Dava 8 Ocak 2025 saat 15.00'a ertelendi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, duruşma sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ile hayali senaryolarla düzenlenmiş bir iddianame neticesinde hazırlanmış davanın takipçisi olarak İstanbul İl Örgütü olarak, buraya geldik. Daha önce bunlar söylenmişti ama 2015 yılında yapılmış bir ihaleye ilişkin olarak 2020 yılında sayın Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığı seçimlerini 2 kez art arda kazandıktan sonra Beylikdüzü dönemine ait yapılan bir incelemede 2015 yılına ait bir ihale 2020 yılında incelemeye alınıp, 2023 yılında davası açılıp 2024 yılında hala celse takibi yapıyoruz. Bir önceki celsede savcılık makamına ilişkin olarak mahkeme başkanı hakim savcıya mütalaasını hazırlamak için süre vermişti ancak ne hikmetse sayın savcı dün bugün raporlu. Yukarıda avukatlar ısrarla dediler ki, 'Savcılık makamı her ne kadar bugün raporlu olsa da yerine gelen geçici savcı, daha önceden iddianameyi düzenleyen dolayısı ile soruşturmayı yürüten savcı olduğu için bu dosyaya herkesten daha çok hakim. Dolayısı ile kısa bir ara verilerek bu mütalaa hazırlanabilir dendi. Ancak bu talepte reddedildi. Duruşma günü 8 Ocak 2025 tarihine bırakıldı" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, yaptığı basın açıklamasında, " İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildikten sonra Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde toplam bedeli 250 bin lira olan bir ihale ile ilgili 2019'da bir ihale başlatıldı. Sonrasında danıştay soruşturmaya gerek yoktur kararı verdi ve bunun üzerine ısrarla bir soruşturma süreci yürütüldü. 2020 yılında davaya dönüştürüldü ve halen mahkemesi bugün devam ediyor. 6 celse görüldü geçen celsede artık süreç tamamlandı ve karar verilecek diye beklerken, savcılık mütalaa vermek yerine bugün süre istemişti bugünde mütalaa için süre isteyen savcı rapor alarak bugün bu duruşmaya katılmadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Davası 8 Ocak'a Ertelendi - Son Dakika

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