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İETT otobüsünün içini dumanlar kaplayınca yolcular panikle kendini dışarı attı: O anlar kamerada - Son Dakika
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İETT otobüsünün içini dumanlar kaplayınca yolcular panikle kendini dışarı attı: O anlar kamerada

Küçükçekmece'de 2 aydır bakım sırasının gelmediği iddia edilen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kaplayınca yolcular panikle aşağı indirildi. Olay, dün akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre 2 aydır bakım sırası bekleyen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kapladı. O sırada yolcular, ayaklanıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak bir süre kapılar açılmadı. Daha sonra şoförün kapıları açmasıyla yolcular panikle kendini dışarıya attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İETT otobüsünün içini dumanlar kaplayınca yolcular panikle kendini dışarı attı: O anlar kamerada
29.01.2024 - 23:26,
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İETT otobüsünün içini dumanlar kaplayınca yolcular panikle kendini dışarı attı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 2 aydır bakım sırasının gelmediği iddia edilen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kaplayınca yolcular panikle aşağı indirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre 2 aydır bakım sırası bekleyen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kapladı. O sırada yolcular, ayaklanıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak bir süre kapılar açılmadı. Daha sonra şoförün kapıları açmasıyla yolcular panikle kendini dışarıya attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel İETT otobüsünün içini dumanlar kaplayınca yolcular panikle kendini dışarı attı: O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT otobüsünün içini dumanlar kaplayınca yolcular panikle kendini dışarı attı: O anlar kamerada - Son Dakika
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