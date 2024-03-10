İftarın vazgeçilmezi 'sucuk içi' - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İftarın vazgeçilmezi 'sucuk içi'

Kayseri'de pastırmacılık işi yapan Yasin Güzel, Ramazan'a saatler kala vatandaşların, iftarın vazgeçilmezi sucuk içlerini hazır ettiklerini söyledi. Güzel, sucuk içinde sinir olmamasına ve yağ oranının daha az olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

10.03.2024 19:07  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İftarın vazgeçilmezi 'sucuk içi'

KAYSERİ - Kayseri'de pastırmacılık işi yapan Yasin Güzel, Ramazan'a saatler kala vatandaşların, iftarın vazgeçilmezi sucuk içlerini hazır ettiklerini söyledi.

Ramazan'ın başlamasına saatler kala vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Vatandaşların Ramazan'da sucuk içine yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden pastırmacı Yasin Güzel, "Sucuk içi satışlarımız yavaş yavaş başladı. Ramazan'ın birinci gününde insanlarımız sucuk içine rağbet gösteriyorlar. Şu anda satışlarımız başlamış durumda. Bizde hazırlıklarımızı tamamladık. Halkımızı bekliyoruz. Bu sene geçen yıllara göre rağbetin daha az olacağını düşünüyorum. Çünkü müşterilerimiz fiyat konusunda biraz daha tedirgin davranıyorlar. Et fiyatları arttığı için fiyatlarda haliyle bu yıl biraz daha arttı. Şu anda kaliteli bir sucuk içi alayım derseniz; kilosu 600-700 TL bandında. İnsanlarımız güvendikleri yerden alışveriş yaparlarsa hiçbir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Bu birazda damak tadıyla alakalı. Fiyatı düşük olan sucuk içinin kalitesinin yüksek olduğuna inanmıyorum. Buna çok dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

Sucuk içinde en önemli şeyin yağ oranı ve içerisinde bulundurduğu sinir olduğunu dile getiren Güzel, "Sucuk içinde sinir olmamasına dikkat etmeleri lazım. Görüntü olarak da baktıkları zaman yağ oranının daha az olmasına dikkat ederlerse daha iyi olur" dedi.

Kaynak: İHA

Yasin Güzel, Kayseri, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İftarın vazgeçilmezi 'sucuk içi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
18:53 Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
18:49 Alman turistlerle dağ kayağı yapan Türk rehber, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti Alman turistlerle dağ kayağı yapan Türk rehber, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti
18:05 Samsun’da Merdivenden Düşen Eski MHP İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti Samsun'da Merdivenden Düşen Eski MHP İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 20:19:37. #1.11#
SON DAKİKA: İftarın vazgeçilmezi 'sucuk içi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement