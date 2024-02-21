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İhlas Haber Ajansı "Merhamet ve Emek Ödülü"ne layık görüldü

ANKARA - İhlas Haber Ajansı (İHA), Ankara'da 5'incisi düzenlenen Merhamet ve Emek Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldü.

Ankara'da 5'incisi düzenlenen Merhamet ve Emek Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni öncesinde konuklar müzik eşliğinde kokteyle katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende İHA da ödül aldı. İhlas Haber Ajansı'nı temsilen ödülü alan Salih Hüdaverdi, "Kurumum adına buraya davet edildiğimiz ve böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sağ olun diyorum" dedi.