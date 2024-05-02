İl Emniyet Müdürü Aydın, 1 Mayıs tedbirlerini inceledi

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İl Emniyet Müdürü Aydın'dan "1 Mayıs" incelemesi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusu yaşanıyor. Kentteki sivil toplum kuruluşları ve dernekler 1 Mayıs dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlerken; polis ekipleri de geniş çapta güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, 1 Mayıs etkinliklerinin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı ve diğer yerlerde alınan tedbirleri inceledi.

Şube müdürlerinden bilgiler alan Aydın, 1 Mayıs'ın güvenli bir şekilde geçmesi için talimatlar verdi.