İl Emniyet Müdürü Aydın'dan "1 Mayıs" incelemesi
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusu yaşanıyor. Kentteki sivil toplum kuruluşları ve dernekler 1 Mayıs dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlerken; polis ekipleri de geniş çapta güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, 1 Mayıs etkinliklerinin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı ve diğer yerlerde alınan tedbirleri inceledi.
Şube müdürlerinden bilgiler alan Aydın, 1 Mayıs'ın güvenli bir şekilde geçmesi için talimatlar verdi.
Son Dakika › Genel › İl Emniyet Müdürü Aydın, 1 Mayıs tedbirlerini inceledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?