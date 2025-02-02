İncirli Metro İstasyonunda Su Sızıntısı

İSKİ şebekesi patladı, metro istasyonuna su sızdı
İSTANBUL - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ şebekesi patladı. Şebekenin patlamasıyla akan ve metro raylarına ulaşan su, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bakırköy'de bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ'ye ait şebeke patladı. Patlayan şebekeden sızan su metro raylarına ulaştı. Su sızıntısı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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