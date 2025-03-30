İnegöl'de 1 km'lik Bayramlaşma Kuyruğu - Son Dakika
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İnegöl'de 1 km'lik Bayramlaşma Kuyruğu

İnegöl\'de 1 km\'lik Bayramlaşma Kuyruğu

Bursa'nın Cerrah Mahallesi'nde bayramlaşma geleneği devam ediyor, 1 km kuyruk oluştu.

30.03.2025 16:39
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Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu

BURSA - Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

Cerrah MahallesiMuhtarıHasan Ayar, bayramlaşma geleneğininuzunyıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İnegöl'de 1 km'lik Bayramlaşma Kuyruğu - Son Dakika

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