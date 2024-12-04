İş Bankası'ndan Yeşil Balıkesir Hamlesi - Son Dakika
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İş Bankası'ndan Yeşil Balıkesir Hamlesi

İş Bankası ve TEMA iş birliğiyle Balıkesir'de 35 bin fidan dikildi, 81 İlde 81 Orman projesi devam ediyor.

04.12.2024 20:31
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İş Bankası ve TEMA ile daha yeşil Balıkesir

BALIKESİR - Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" Projesi'nin dikim törenleri Balıkesir ile devam etti. Balıkesir'de 35 bin yeni fidan toprakla buluştu.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen 81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında yeniden hayata geçirildi. Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasının dördüncü dikim töreni, Balıkesir'de düzenlendi.

Dursunbey ilçesindeki törene, Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Hasan Kilivar, Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin, Dursunbey İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Altay, Alaçam Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz, İş Bankası Balıkesir Şube Müdürü Mehmet Tozun, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk'ün yanı sıra Balıkesirli öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje boyunca Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

81 İlde 81 Orman Projesi'nin dördüncü dikim töreninin gerçekleştiği Balıkesir'in yüzde 43'ü ormanlık alanlardan oluşuyor. Proje kapsamında, Dursunbey ilçesindeki Sarnıç köyünde yer alan 21 hektarlık alanda 35 bin fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye İş Bankası "81 İlde 81 Orman" projesinin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk dikim aşamasında, 2009 yılında Balıkesir'in Küpeli köyüne 30 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleri ve ekosistem de gelişmeye başladı. Projenin ikinci aşaması kapsamında da 81 ilde gerçekleştirilecek fidan dikim çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığının artırılmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İş Bankası'ndan Yeşil Balıkesir Hamlesi - Son Dakika

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