İstanbul'a çamur yağdı, otomobiller çamur içinde kaldı
İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından, Afrika'daki toz bulutlarının Türkiye'ye yönelmesi sonucunda oluşan çamur yağmuru İstanbul'da etkisini gösterdi. Birçok ilçede etkili olan çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.
Meteoroloji geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Afrika'daki toz bulutlarının Türkiye'ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek İstanbul için çamur yağmuru uyarısında bulunmuştu. Çamur yağmuru İstanbul'un birçok ilçesinde etkili oldu. Çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.
Evden çıktığında aracını çamur içinde gören Yunus Türk isimli bir vatandaş, "Sabah çıktık evimizden vaziyet bu. Araçlarımızın hali bu. Herhalde tehlikeli bir durum. Uzmanlar ne der bilmiyorum, zararlı olabilir. Çıkmadık, böyle olduğunu görünce durmasını bekledik öyle çıktık. İnşallah bir zarar yoktur. Bugün aracı yıkatmayacağız bu şekilde kalacak, yapacak bir şey yok. Bu şekilde kalsın, Afrika çamuru ile geziyoruz" dedi.
Bünyamin Karaca isimli bir vatandaş ise, "Sabah kalktığımızda havadan belliydi. Afrika'dan gelen toz gördüğünüz gibi aracımızı toz bulutu yaptı. Nefes darlığı çeken hastalarımız içinde sıkıntı, hava kirliliği zaten dünyada da bir sorun. Şu anda genel etkisini de görüyorsunuz araçlarımız aynı bu şekilde" diye konuştu.
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