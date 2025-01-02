İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor

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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 40,8 oldu

Doluluk oranı yüzde 35,62 olan Sazlıdere Barajı havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'a son zamanlarda etkili olan yağmur barajlardaki su seviyesini artırtırdı, doluluk oranı yüzde 40,8'e yükseldi. Doluluk oranı yüzde 35,62 olan Sazlıdere Barajı dronla görüntülendi.

İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağmur barajlara yaradı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,8 oldu. Verilere göre Istrancalar yüzde 91,72'lik doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 24,33 olarak kayıtlara geçti. Doluluk oranı yüzde 35,62 olan Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 42,8

Darlık yüzde 36,18

Elmalı yüzde 81,65

Terkos yüzde 43,5

Alibey yüzde 24,33

Büyükçekmece yüzde 37,34

Sazlıdere yüzde 35,62

Istrancalar yüzde 91,72

Kazandere yüzde 66,66

Papuçdere yüzde 40,27"