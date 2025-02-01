İstanbul Boğaz'ın etkili olan sis böyle görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul Boğaz'ın etkili olan sis böyle görüntülendi

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İstanbul Boğaz'ın etkili olan sis böyle görüntülendi İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, havadan görüntülendi.

01.02.2025 09:50
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İstanbul Boğaz'ın etkili olan sis böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, havadan görüntülendi. E5 karayolunda da etkisini sürdüren sis nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde, Boğaz'ın diğer yakasına görüş mesafesi düştü. Avrupa yakasında birçok ilçede etkili olan sis nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafesi düştü. Seyir halindeki bazı araçlar sis içinde adeta kayboldu.

Köprüler kayboldu

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis boğaz çevresinde etkisini sürdürüyor. Sis bulutları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayaklarının kaybolmasına neden oldu. Sis bulutları arasında kalan iki yaka ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Boğaz'ın etkili olan sis böyle görüntülendi - Son Dakika

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