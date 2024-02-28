İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Karadeniz\'in illerine bakanlar bizim eserlerimizi görür

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum: " Karadeniz'in illerine bakanlar bizim eserlerimizi görür"

"650 bin konutu; Üsküdar, Esenler ve Fikirtepe'de nasıl yaptıysak öyle yapacağız"

"İstanbul'da insan ömründen 3 yıl yiyen trafik çilesini bitireceğiz"

"Metro ağını iki katına çıkartacağız"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Dünya STK Günü nedeniyle, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Kurum, " Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'e bakanlar bizim eserlerimizi görür. İstanbul'da da bu aşkla çalışacağız. İnsan ömründen 3 yıl alan trafik çilesini bitireceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı Dünya STK Günü KASTOB Buluşması'nda kentsel dönüşüm projesinin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Karadenizlilerin her zaman kendilerinin yanında olduğunu vurgulayan Murat Kurum, "Karadeniz'e baktığımızda hep bizim yanımızda durmuş, 22 yıldır da hep ön safta yer almış. 783 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde ikinci yüzyılımızı kutluyorsak, bu millet sayesinde. Karadeniz'e her gittiğimizde bizi bağrına basan insanları görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde yaptığı hizmetleri hatırlatarak, "Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'e bakanlar bizim eserlerimizi görür. Samsun'a gittiğinizde Toybelen Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni, Subaşı Meydanı ve Yeraltı Otoparkı'mızı; Canik, İlkadım, Atakum, Vezirköprü, Tekkeköy ve Çarşamba'da sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla karşılaşırsınız. Giresun'da sel oldu yine oradaydık. Vatandaşımızın en zor anında, selden zarar gören vatandaşlarımızın yanına gittik. Giresun'da Kastamonu'da yine böyle bir selle karşılaştık. Trabzon'a gittiğinizde Akçaabat ve Vakfıkebir millet bahçelerimizi, Beşikdüzü ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projelerimizi, Uzungöl koruma projemizi, içme suyu ve park projelerimizi görürsünüz. Rize'ye gittiğinizde Çarşı Mahallesi Meydan Projesini, Taşlıdere, Yağlıtaş, Salarha ve Tophane'deki kentsel dönüşüm projelerimizi, sosyal konutlarımızı, Ayder koruma projemizi görür; orada yaptığımız Gelintülü Şelalesi Seyir Terası'mızda seyre dalarsınız" dedi.

"İstanbul 31 Mart'ta kentsel dönüşümün kararını verecek"

İstanbulluların 31 Mart'ta vereceği kararın, kentsel dönüşüm için önemli olacağını vurgulayan Kurum, "31 Mart yaklaşıyor. İstanbul şunun kararını verecek; İstanbul'un sorunları için çalışanlar varken, diğer tarafa baktığınızda bu 5 yıla kendi gelecekleri uğruna mücadeleye katılmış olanları görecek. Bir tarafta İstanbul her alanda kendine yetsin diyenler varken, 'Ayasofya yeniden müze olsun' diyenler, 'KAAN kalorifer peteğine benziyor' diyenler var. Bu seçim İstanbul'un kentsel dönüşümünün yapılıp yapılmayacağının kararı" diye konuştu.

"650 bin konutu, Üsküdar'da Fikirtepe'de Tuzla'da Pendik'te nasıl yaptıysak öyle yapacağız"

İstanbul'un son beş senedir hizmet belediyeciliğinden yoksun kaldığını belirten Kurum; göreve gelir gelmez ilk olarak kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek ve trafik çilesine son vermek için çalışacaklarını belirtti. Kurum, "İstanbul'da insanın ömründen 3 yılını alan trafik çilesine son vermek istiyoruz. Metrobüs kuyruklarındaki çileyi bitireceğiz ve metro ağını da iki takına çıkartacağız. Kentsel dönüşümü daha önce Pendik'te, Tuzla'da, Fikirtepe'de nasıl yaptıysak, Üsküdar Ferah Mahallesi'nde, Esenler'de akıllı şehir uygulamasıyla, Zeytinburnu'nda dönüşümü nasıl yaptıysak, Gaziosmanpaşa'da yarım kalan 5 bin konutu nasıl bitirdiysek, Tozkoparan'da kentsel dönüşümü nasıl başardıysak, Beyoğlu'nda nasıl gerçekleştirdiysek, 31 Mart akşamı İstanbullularla el ele vererek; İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. 31 Mart akşamı eser siyaseti başlasın istiyoruz. Bundan önce nasıl vatandaşımızın yanında olduysak yine öyle çalışacağız. İstanbul'un kardeşi, evladı olmaya talibiz" dedi.

"Bizi ararsanız şantiyede bulursunuz dedikodu ve polemiklerin içinde bulamazsınız"

Murat Kurum, sözlerini, "Biz çalışan tarafta oluruz. Bizi ararsanız Üsküdar'daki kentsel dönüşüm çadırında oluruz, bizi aradığınızda şantiyeden çıkmış, metro temelini atarken görürsünüz. Gençlerimiz için yeni atölyelerin inşasını verirken bulursunuz. Bizi ararsanız, İstanbul'un sorunlarını giderirken bulursunuz. Polemiklerin, dedikoduların, bahanelerin arkasında bulamazsınız. Biz hep yapan tarafta olacağız. Geçmişte hep verdiğimiz sözleri tuttuk. Milletimizin gülen yüzüyle hep karşılaştık. İstanbul'daki kardeşlerimiz için bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a, katıldığı programda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de eşlik etti.