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İstanbul'da 29 Ekim coşkusu: Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler böyle görüntülendi

İSTANBUL - Megakent İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle İstanbul'daki gökdelenlere ve binalara dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un bir çok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.