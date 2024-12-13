İstanbul'da Gayrimenkul Sektörü 'RE360' Toplantısı

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İstanbul'da gayrimenkul sektörü 'RE360' toplantısında bir araya geldi

İSTANBUL - İstanbul'da gayrimenkul sektörü temsilcileri, 'Dönüşümün Eşiğinde' temasıyla düzenlenen 'RE360' toplantısında bir araya geldi.

Gayrimenkul sektörünü bir araya getiren 'RE360' isimli toplantı 8. kez İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşti. Bu yıl 'Dönüşümün Eşiğinde' temasıyla toplantıda Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşları buluştu. Kamu ve özel sektör işbirliği ile, gayrimenkul sektöründe ortak akıl oluşturmayı ve vizyon geliştirmeyi hedefleyen 'RE360'ta gayrimenkul sektörü hakkında konuşan HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Gayrimenkul'un 360 dereceden irdelenmesi, günümüzdeki konuların gündeme taşınması ve bu paylaşımlarla sektörün geleceğine yön verilmesi için tüm sektör paydaşları, kamudan, yerel yönetimlerden temsilcilerle, değerli başkanlarla bir araya gelerek toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Gayrimenkulun büyük buluşması özellikle geçen yıl 'Yeniden iyi olmak' başlığı ile başlattığımız çabayı 'Dönüşümün eşiğinde' temasıyla bu sene kurguladık. Dolayısıyla jeopolitik olarak, ekonomik olarak çok farklı bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte gayrimenkulun paydaşları özellikle İstanbul depremi gibi büyük bir depremin kapımıza dayandığı, geçmiş deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız bu süreçte irdeleyerek ve ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir arama konferansıyla gündeme taşımış olmanın heyecanı içindeyiz. Umuyorum ki geleceğe yönelik bu dönüşüm ihtiyaçlarına doğru kurgularla, doğru önerilerle çözümler geliştirebilirsek sektör ve paydaşlar bundan yarar üreteceklerdir" diye konuştu.