İstanbul'da hilal, Sultanahmet Camii ile buluştu
İSTANBUL - İstanbul'da objektiflere yansıyan Sultanahmet Camii ile hilalin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da dün gece ortaya çıkan hilal, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Beyazıt Yangın Kulesi üzerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Kameralara yansıyan Sultanahmet Camii ile hilal buluşması seyirlik bir görüntü oluşturdu. Hilalin, Sultanahmet Camii üzerinden batışı yaklaşık 5 dakika sürdü. İstanbul'un Kadıköy ilçesi sahilinde objektiflere yansıyan görüntü, görenleri hayran bıraktı.
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