İstanbul'da İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi - Son Dakika
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İstanbul'da İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

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İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra yapılan yürüyüşte, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye gruplar Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasti protesto etti. Yürüyüş boyunca polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı ve Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

01.08.2024 01:39
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Haniye'ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

İSTANBUL - Uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından yürüyüş yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye gruplar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasti İstanbul'da protesto etti. Fatih Camii'nde akşam namazı sonrası avluda toplanan kalabalık, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankartlar açtı. Camii avlusundan hareket eden grup Türkiye ve Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti ve aleyhine sloganlar attı. Beyazıt Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte grup düzenlenen suikasti ve İsrail'i protesto etmek için cep telefonlarının ışıklarını açtı.

Yürüyüş boyunca polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken Fevzipaş Caddesi geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

İsmail Haniye, İstanbul, Güvenlik, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi - Son Dakika

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