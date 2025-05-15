İstanbul'da Martıların Kedi Taklidi Sosyal Medyada Gündem Oldu

İstanbul'da kedi taklidi yapan martıların mama avı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda kedi otomatından mama almak isteyen martıların, kedileri taklit ederek miyavlaması sosyal medyada gündem oldu. O ilginç anlar ise bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanahmet Meydanı'na kurulan kedi otomatları, yerli ve yabancı turistlerin attığı madeni paralar karşılığında çevredeki kedilere mama veriyor. Sistemi fark eden martılar, mama alabilmek için kedileri taklit etmeye başladı. Turistlere miyavlayarak yaklaşan martılar, böylece otomattan mama alabilmeyi bekledi. O ilginç anlar ise İstanbul'u ziyarete gelen Rus turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Martıların böyle bir ses çıkarabileceğini hiç düşünmemiştim"

Rus turist Boguslavskiy Andrey, Sultanahmet Meydanı'ndaki gezisi sırasında martıların kedi gibi miyavlamaya çalıştığı anları kayda aldı ve sosyal medya hesabına yükledi. Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. O anları anlatan Andrey, "Bu çok komik ve alışılmadık bir durumdu. Martıların böyle bir ses çıkarabileceğini hiç düşünmemiştim. Çekime başlamadan önce martı birkaç kez miyavladı, bu da hoşuma gitti. İstanbul'da her yerde kedi maması ve kedi evleri görmek çok güzel. Ben de kedileri çok seviyorum. Burada kedilerin aç kalmaması içimi ısıtıyor" dedi.

Turistler kedi otomatına yoğun ilgi gösteriyor

Sultanahmet Meydanı'nda Fatih Belediyesi tarafından hizmete alınan iki kedi otomatı bulunuyor. Yerli ve yabancı madeni paralarla çalışan bu otomatlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Birçok turist otomatları inceleyip fotoğraflarını çekerken, bu ilginç uygulama özellikle yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.