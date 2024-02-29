İstanbul'da masalsı sis manzarası - Son Dakika
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İstanbul'da masalsı sis manzarası

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Levent bölgesinde gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu. Sis, deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Dron ile havadan çekilen görüntülerde, sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası görülebiliyor.

29.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:03
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İstanbul'da masalsı sis manzarası

İSTANBUL - İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Levent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, dron ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

İstanbul\'da masalsı sis manzarası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da masalsı sis manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da masalsı sis manzarası - Son Dakika
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