İstanbul\'da Sabah Sisinin Kartpostallık Güzelliği

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntü oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'un bir çok ilçesinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Arnavutköy'de kartpostallık görüntüler oluşturan sis dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis bulutları etili oldu. İstanbul Havalimanı'na ev sahipliği yapan Arnavutköy'ün İmrahor Mahallesi'nde de etkili olan sis bulutları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Alçak noktalara çöken sis bulutları havadan görüntülendi. Görüntülerde sis bulutları arasında süzülen güneş ışıklarının ortaya çıkardığı eşsiz manzara görülüyor.