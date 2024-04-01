İstanbul'da sandıkların yüzde yüzü açıldı
İSTANBUL - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul'da sandıkların yüzde yüzü açıldı. Resmi olmayan verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alırken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işlemleri dün 17.00 itibarıyla sona erdi, İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı
Resmi olmayan Yüksek Seçim Kurumu verilerine göre toplam seçmen sayısı 11 milyon 314 bin 534 olan İstanbul'da oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 970 bin 212 oldu. Toplam kurulan 33 bin 273 sandıktan 8 milyon 667 bin 510 geçerli oy çıkarken, 302 bin 702 geçersiz oy çıktı.
İmamoğlu 1 milyon fazla oy aldı
Açıklanan resmi olmayan verilere göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 432 bin 691 oy ile 51,14 oy yüzdesine sahip olurken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum 3 milyon 431 bin 587 oy ile 39,59 oy yüzdesine sahip oldu. Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz 226 bin 438 oy ve 02.61 oy yüzdesi ile üçüncü sırada yer aldı.
Verilere göre ayrıca, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu 184 bin 30 oy ile 02,12 oy yüzdesine, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş 183 bin 805 oy ile 02,12 oy yüzdesine, İYİ Parti'nin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 54 bin 619 oy ile 00,63 oy yüzdesine, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın 48 bin 893 oy ile 00,56 oy yüzdesine sahip oldu.
Öte yandan bağımsız adaylardan en çok oyu Vedat Taylan Yıldız 4 bin 747 oy ile alırken, onu yine bağımsız adaylardan Merve Karataş bin 652 oy alarak takip etti.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ahıska Türkleriyle bir araya geldiği sahur programında, İstanbul'un sorunlarını çözmek ve yükselişe geçmesini sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Kurum, Ahıskalıların geçmişte yaşadığı acıları ve sıkıntıları vurgulayarak, Ahıska Türklerinin kimliklerini ve değerlerini korumayı başardıklarını belirtti. Ayrıca, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına da değinen Kurum, seferberlik ruhuyla projeleri hayata geçireceklerini ve trafik çilesini bitireceklerini ifade etti. Kurum, İstanbulluların AK Parti ve Cumhur İttifakı'na rekor bir oy vererek hizmetin adresini seçeceğine inandığını söyledi.
İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda düzenlenen 'Ahıska Türkleri ile Sahur Sofrası' programında konuştu. Kurum, İstanbul'da konut dönüşümü ve deprem önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, ulaşım sorununu çözmek için metro hatlarının genişletileceğini ve deniz ulaşımının yaygınlaştırılacağını belirtti. Kurum, hizmetlerini anlatırken AK Parti ve Cumhur İttifakı'na olan inancını da vurguladı.
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