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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. İş ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.