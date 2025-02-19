İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası trafik yüzde 90 seviyesine ulaşırken yoğunluk havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken birçok nokta beyaza büründü. Megakentte trafik adeta durma noktasına gelirken
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 90'ı buldu. E-5 Bakırköy mevkiinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.
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