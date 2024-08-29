İstanbul'da uygulama tabanlı yeni taksi sistemi devreye giriyor - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da uygulama tabanlı yeni taksi sistemi devreye giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Ağustos ayı Toplantısı'nda yapılan teklif onayıyla uygulama tabanlı olan 2 bin 500 yeni taksi İstanbul'da devreye girecek.

29.08.2024 22:53
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İstanbul'da uygulama tabanlı yeni taksi sistemi devreye giriyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Ağustos ayı Toplantısı'nda yapılan teklif onayıyla uygulama tabanlı olan 2 bin 500 yeni taksi İstanbul'da devreye girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi Ağustos ayı Toplantısı yapıldı. Toplantı neticesinde belirlenen gündem maddeleri görüşülerek onaya sunuldu. Toplantıda ki en önemli gündem maddesi uygulama tabanlı yeni taksi sistemi oldu. Yapılan teklif onayıyla uygulama tabanlı olan 2 bin 500 yeni taksi İstanbul'da devreye girecek. İstanbul genelinde mevcut 19 bin 198 sarı taksi bulunurken: 118 adet Turkuaz taksi, 278 adet lüks taksi. 717 adet 8+1 taksi olmak üzere toplam 20 bin 311 taksi bulunmakta. Turkuaz ve lüks taksilerin taksimetre ücretleri yüzde 15 ve yüzde 70 daha fazla olmasına rağmen tüm taksilerin yüzde 2'lik kısmını turkuaz ve siyah taksilerden oluşmakta.

Uygulama tabanlı taksi sistemi araç özellikleri olarak; ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plaka, tepe lambasız ve güvenlik bölmeli olacak. Yeni taksi sisteminde yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoföreler tarafından kullanılan taksilerde uçtan uca etkin yolculuk denetimi ön planda tutulacak. Tahakkuk onayı ile yıllık çalışma ruhsatnamesi verilen taksilerde yolcu komisyonu veya ek ücret alınmayacak. Öte yandan yeni sistemde aplikasyon ücretlerinin denetimi de olacak. Uygulama tabanlı taksilerin teknik özelliklerinin UKOME kararı ile belirlenmesinin ardından meclis kararı ile ihale yapılacak.

(Hİ-ZA-NSO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da uygulama tabanlı yeni taksi sistemi devreye giriyor - Son Dakika

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