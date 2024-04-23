İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'a özel video yayınladı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'a özel video yayınladı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video paylaştı. Videoda, çocuklar polislik mesleğine olan ilgilerini ve hayallerini anlatırken, sonunda hayallerini gerçekleştirdikleri anlar yer aldı. Video, tüm çocukların hayallerinin gerçek olması dileğiyle sona erdi.

23.04.2024 12:03
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'a özel video yayınladı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan'a özel bir video yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan'a özel video yayınladı. Paylaşılan videoda, bir anasınıfı öğretmeni polislik mesleğini anlattıktan sonra çocuklara, 'hangi polisi olmak istiyorsunuz' diye sordu. Hayallerini anlatmaya başlayan çocuklardan birisi motorları çok sevdiği için yunus polis olmak istediğini söylerken, bir diğeri de polis arabalarını çok sevdiğini belirterek büyüyünce gerçeğini sürmek istediğini dile getirdi. Minik bir kız çocuğu trafik polis olmayı hayal ederken, bir diğer kız öğrenci ise mavi üniforma giyeceğini belirtti. Videonun sonunda bir minik kız ise, 'Ben kahraman olacağım' dedikten sonra çocukların büyüdükten sonra hayallerini gerçekleştirdiği anlar yer aldı. Video, "Tüm çocuklarımızın hayallerinin gerçek olması dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" mesajıyla sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan\'a özel video yayınladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'a özel video yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'a özel video yayınladı - Son Dakika
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