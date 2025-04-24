İstanbul Valisi Gül, Depremde İncelemelerde Bulundu

İstanbul Valisi Gül, depremin ardından 5 ilçede inceleme yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 5 ilçede incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Davut Gül başkanlığında, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'deki afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi. Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.