Yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti
İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın son gününde yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da gelmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.
Son Dakika › Genel › İstiklal Caddesi'nde İnsan Seli - Son Dakika
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