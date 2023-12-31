 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kızlar, aldırış etmeden defalarca ağacı tekmelemeye devam etti. Olay sosyal medyada tepki çekti.

31.12.2023 - 08:44,
Abone Ol

İzmir'de 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. 2 genç kız, yanına gittikleri kaldırımdaki ağacı tekmelemeye başladı. Zaman zaman çevreyi de kolaçan eden kızlar, defalarca ağacı tekmelemeye devam etti. Yoldan geçen vatandaşa da aldırış etmeyerek tekmeledikleri ağacı kıran genç kızlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı.

Öte yandan, sosyal medya sayfalarında paylaşılan görüntüyü izleyen çok sayıda kullanıcıdan genç kızlara tepki yağdı.

İzmir\'de 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İzmir, Güvenlik, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'de 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar kamerada - Son Dakika


08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48
Dilmen anlattı! Erdoğan'ın 'Neden Suudi Arabistan?' sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07
İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:23
Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi

Son Dakika
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07 İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:23 Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 09:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement