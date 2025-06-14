İzmir'de Dostluk Bulvarı Projesi Mahallede Ulaşım Sorunlarına Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İzmir'de Dostluk Bulvarı Projesi Mahallede Ulaşım Sorunlarına Neden Oluyor

14.06.2025 13:46  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan Dostluk Bulvarı projesi, mahalledeki bazı sokakların çıkmaz hale gelmesine yol açarak, hem araç hem de yaya trafiğinde büyük zorluklar yaratıyor. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmaların yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

'Dostluk Bulvarı' çıkmaz sokaklara çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dostluk Bulvarı'yla mahalleyi çıkmaz sokaklara sürükledi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren 'Dostluk Bulvarı' çalışması kapsamında yapılan istinat duvarı, Sarıyer Mahallesi'ndeki bazı ara sokakların "çıkmaz sokak" haline gelmesine neden oldu. Mahalle sakinleri hem araç hem de yaya trafiğinin çok zor olduğunu belirterek, projenin yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabağlar ilçesinde, Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında yapım aşamasında olan yaklaşık 1 kilometrelik bağlantı yolu projesi, mahallede ulaşım sorunlarına yol açtı. Aralık 2024'te başlayan çalışmalar kapsamında eski yolun doldurulması ve yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir istinat duvarı inşa edilmesi sonucunda, Sarıyer Mahallesi'ndeki 6 sokak çıkmaz hale geldi. Mahalle sakinleri, istinat duvarı ile binalar arasında kalan yalnızca 1 metrelik dar yoldan evlerine ulaşabiliyor. Ancak bu yol da mülk sahipleri tarafından kapatılırsa birçok evin ulaşımı tamamen kesilecek. Özellikle acil durumlarda yaşanacak ulaşım zorluğu, bölge halkı için büyük risk oluşturuyor. Vatandaşlar hem araç hem de yaya trafiğinin çok zor olduğunu ifade ederek, projenin yapım aşamasında yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

6 sokak kapandı

Mahalle sakinlerinin çektiği zorlukları dile getiren Muhtar Figen Ereci, "Sarıyer Mahallesi ile Bozyaka arasında yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir istinat duvarı inşa edildi. Bu duvar nedeniyle 6 sokağımız kapandı. Mahalle sakinleri, özellikle yaşlılar ve çocuklar, pazara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Ulaşım ve alışveriş yollarımız bu duvar nedeniyle tamamen kapanmış durumda. Ayrıca, alt tarafta bulunan sokağımız da istinat duvarlarıyla kapatıldı. Buradaki yedi haneye artık araç ve yaya girişi mümkün değil. Yapılan çalışma tamamen plansız ve biz buna karşıyız. Sorunların en kısa zamanda çözülmesini, yol çalışmalarının bitirilmesini ve bölgenin düzenli hale getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Yol çalışması yarım kaldı

Dostluk Bulvarı projesinin planlama yapılmadan uygulandığını vurgulayan mahalle sakini Salih Usta, "Sarıyer Mahallesi'nde oturuyorum. Bu yol çalışması yüzünden geçenlerde düşüp kalçamı kırıyordum. Şu an gördüğüm kadarıyla projede hiçbir şey yok, arabalar bomboş gidip geliyor. Müteahhit firmalar yaptıkları masrafı geri almaya çalışıyor. Biz vatandaşlar olarak bir araya geldik ki yolumuz bir an önce yapılsın. Yaşlılarımız var, sokaklarımız kesildi, inşaatlar yarım kaldı, önümüzde kış var. Türkiye'nin en güzel şehri diyorlar ama şu an en kötü şehir haline geldi, bunları hak etmiyoruz. Bazı şeyleri devletten, belediyeden bekleyeceğiz. A Parti, B Parti, C Parti demiyorum, kim ilgilenirse o gelsin buraya. Çoluğumuz çocuğumuz okula gidemiyor, sokaklarımız pislik ve toz içinde" ifadelerini kullandı.

Ceza evini andırıyor

Bir başka mahalle sakini olan Hüseyin Görmez de "50 yıldır Sarıyer Mahallesi'nde oturuyorum. Yapılan yol çalışmasına sevindik ancak önümüze 6-7 metre yüksekliğinde istinat duvarları yapıldı. Ambulans, itfaiye araçları ve cenaze araçlarının nereden geçeceği, otobüslerin nasıl ulaşacağı konusunda ciddi endişelerimiz var. Yol 7 metre aşağıda, bu durum mahallemizde yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin hayatını etkiliyor. Çalışmalar 4 aydır devam ediyor ancak pazar alanı toz toprak içinde ve ulaşım olmaması nedeniyle pazara gelen kişi sayısı oldukça azaldı. Otobüs ve dolmuş geçmediği için insanlar mağdur durumda. Yolun bir an önce bitmesini istiyoruz ancak yollarımızın istinat duvarıyla kapanmasını kabul etmiyoruz. Cezaevinin arkasında oturmak istemiyoruz" diye belirtti.

Evine giden yol yok

Yapılan istinat duvarı nedeniyle evine ulaşmakta güçlük çektiğini ifade eden Ahmet Korkmaz, "Ablamın bacağı kırıldı, ambulans buradan götüremedi; tek çıkış yolumuz burasıydı, ama burayı açık cezaevi gibi kapattılar. Burada hepimiz mağduruz. Yan tarafta ihtiyar bir teyze var, orası da özel mülk; onlar da kapattılar, böylece yürüyecek yolumuz kalmadı. Proje başlamadan önce buradan doğrudan karşıya gidiyorduk, yolun giriş çıkışı buradaydı ve istinat duvarı da yoktu. Şimdi yan yolda özel mülk olunca onlarda kapattı burada mahsur kaldık. Talebimiz bir an önce çözüm bulunması; bunu sökecek halleri yok ama mutlaka bir çözüm lazım. Evimizin aşağısında 2-3 tane daha ev var ve aşağıdaki yola çıkma ihtimalimiz yok" sözlerini kullandı.

Esnaf Ziya Kurtoğlu ise yol çalışmasının olduğu bölgede iş yerinin bulunduğunu belirterek Dostluk Bulvarı çalışmalarının işlerini sekteye uğrattığını belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karabağlar, Belediye, Politika, Ulaşım, Çevre, İzmir, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'de Dostluk Bulvarı Projesi Mahallede Ulaşım Sorunlarına Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de kim ne kadar yayın geliri kazandı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
16:48
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
16:30
Bahçeli’den İsrail’in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye’dir
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir
16:12
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir’den İran yorumu: Vuran İsrail değil
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
16:08
Transfer için mi geldi Dünyaca ünlü golcüden Türkiye’de paylaşım
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:58
Türkiye’nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
15:55
16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede ’pişmanım’ dedi
16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:32
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 14:24:44. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Dostluk Bulvarı Projesi Mahallede Ulaşım Sorunlarına Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.