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İzmir'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Kapalı olan marketten su aldı, parasını kameraya gösterip bıraktı - Son Dakika
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İzmir'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Kapalı olan marketten su aldı, parasını kameraya gösterip bıraktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir marketin kapalı olduğunu fark eden bir kişi, dolaptan su aldıktan sonra parasını iş yerinin güvenlik kamerasına göstererek dolaba bıraktı. Bu olay, insanlık duygusunun hala var olduğunu gösterdi.

01.01.2024 - 22:59,
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İzmir'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Kapalı olan marketten su aldı, parasını kameraya gösterip bıraktı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde kapalı olan bir marketin dolabında su alan bir kişi, suyun parasını iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle markete gelen bir kişi, dolaptan su aldı. Bu esnada marketin kapalı olduğunu fark eden vatandaş, cebinden çıkardığı parayı, iş yerinin güvenlik kamerasına gösterdikten sonra marketin dolabına bıraktı.

O anlar marketin güvenlik kamerasına ise böyle yansıdı.

İzmir\'de \'insanlık ölmemiş\' dedirten görüntü: Kapalı olan marketten su aldı, parasını kameraya gösterip bıraktı
Kaynak: İHA
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