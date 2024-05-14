İzmir'deki tarihi han 1 milyar TL'yi aşkın fiyatla satışta - Son Dakika
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Genel

İzmir'deki tarihi han 1 milyar TL'yi aşkın fiyatla satışta

İzmir'in ilk, Türkiye'nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan ve tedbir amaçlı duvarların örüldüğü han, yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

14.05.2024 19:15
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İzmir'deki tarihi han 1 milyar TL'yi aşkın fiyatla satışta

Kardiçalı Han'ı boşaltılmıştı, asırlık han satışta

İZMİR - İzmir'in ilk, Türkiye'nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan ve tedbir amaçlı duvarların örüldüğü han, yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

İzmir Konak'ta 1928 yılında yapılan kentin ilk, ülkemizin ise ikinci betonarme karkas yapısı olan, kapladığı alan açısından İzmir'deki tarihi hanlarının en büyüklerinden birisi konumundaki Kardiçalı Han'ı geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmıştı. Geçmiş dönemlerde kentin ticaret merkezlerinden birisi olan ve aktif olarak kullandığı dönemlerde içerisinde 40'ın üzerinde iş ocağının bulunduğu tarihi han da derin çatlaklar dikkat çekerken, hırsızların hedefi haline gelen hanın duvarlarına tuğlalar örüldü.

Öte yandan, asırlık han ile ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Yaklaşık 40 hissedarın bulunduğu tarihi Kardiçalı Han'ı, 35 milyon dolar yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

"Bu bina yıllardan beri yaşayan bir bina"

Bölgede uzun süredir esnaflık yapan Mücahit Uymak, "Burada esnaf vardı. Deprem nedeniyle burayı boşaltıp esnafı mağdur ettiler. 1 milyar TL büyük bir para" dedi. Bir diğer esnaf Adnan Altıntaş ise "Bu bina yıllardan beri yaşayan bir bina. Eğer bunu öldürürlerse biz bu vatanın evladı değiliz. Yazık günah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Deprem, Emlak, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'deki tarihi han 1 milyar TL'yi aşkın fiyatla satışta - Son Dakika

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