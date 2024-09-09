İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Genel

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

İzmir'de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. 350 metrelik dev Atatürk posteri, binlerce İzmirli tarafından taşındı.

09.09.2024 21:30
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

İzmir'de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. 350 metrelik dev Atatürk posteri, binlerce İzmirli tarafından taşındı.

İzmir'de 9 Eylül kutlamaları Basmane Karakolu önünde 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. Anafartalar ve İkiçeşmelik Cadde'lerinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte binlerce İzmirli, 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posterini birlikte taşıdı. Bando takımı yürüyüşe renk katarken, çevredeki vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından süvari birlikleri İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Atatürk Meydanı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış topladı. Saygı duruşunda bunulmasının ardından Hükümet Konağı'na çıkan asker, Türk bayrağını göndere çekti. Daha sonra Vali Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu. Başkan Cemil Tugay da süvari birlik komutanına plaket takdim etti.

Törenlere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar, askeri bando konseri, fener alayı ve Haluk Levent konserinin de aralarında yer aldığı bazı etkinlikler ile devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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