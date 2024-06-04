İzmir'in ibadethanelerinde bayram temizliği - Son Dakika
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Genel

İzmir'in ibadethanelerinde bayram temizliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. İZBETON bünyesindeki ekipler, camileri minberinden avizesine kadar baştan sona temizliyor.

04.06.2024 10:24
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İzmir'in ibadethanelerinde bayram temizliği

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. İZBETON bünyesindeki ekipler, camileri minberinden avizesine kadar baştan sona temizliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların temiz ve sağlıklı bir şekilde ibadet edebilmelerini sağlamak için camilerde detaylı temizlik çalışması yürütüyor. İZBETON A.Ş. bünyesinde görev yapan ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi faaliyetlerini hızlandırdı. Son olarak Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan Hisar Camii'nde temizlik yapıldı.

Ekipler, tarihi caminin ahşap aksamlarını özel deterjanlarla teker teker sildi. Caminin avizeleri dezenfektanlarla yıkandı, silinerek temizlendi. Halıların tamamı süpürüldü ve yıkandı. Caminin minberinden mihrabına, camlarından duvarlarına kadar köşe bucak temizliği tamamlandı. Ekipler, belirlenen periyotlarla İzmir genelindeki ibadethanelerin temizliğini yapmaya devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İZBETON İbadethane Temizlik Ekip Sorumlusu Özkan Çiçek, "Biz her gittiğimiz camide cam, çerçeve, ahşap aksam, avize temizliği, halı yıkaması gibi komple genel bir temizlik yapıyoruz. Lavabolara kadar, şadırvanlara kadar girerek temizliğimizi yapıyoruz. Bu hizmetleri sadece camilerimizde değil, cemevi, kilise, sinagog gibi bütün ibadethanelerde yapıyoruz. İzmirlilerin sağlıklı bir şekilde ibadet edebilmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'in ibadethanelerinde bayram temizliği - Son Dakika

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