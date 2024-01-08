 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'in su trafiği ve kalitesi 7/24 izleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'in su trafiği ve kalitesi 7/24 izleniyor

İZSU'nun SCADA merkezi, son teknolojiyle su dağıtım sistemini kontrol ediyor. İzmir'in su trafiği ve kalitesi anlık olarak takip ediliyor. Arızalara hızlı müdahale edilerek su kesintileri çözüme kavuşturuluyor. Su kalitesi ve kimyasal değerler sürekli kontrol ediliyor.

İzmir\'in su trafiği ve kalitesi 7/24 izleniyor
08.01.2024 - 03:56,
Abone Ol

İzmir'in su trafiği ve kalitesi 7/24 izleniyor

İZSU'nun SCADA merkezi, son teknolojiyle su dağıtım sistemini kontrol ediyor

İZMİR - İzmir'in su dağıtım sistemleri, İZSU'nun SCADA merkezinde son teknolojiyle kontrol ediliyor. Su trafiğinde oluşabilecek herhangi bir arızaya karşı 7 gün 24 saat boyunca dijital ekranlar karşısında hazır bekleyen SCADA ekibi, su kalitesini de anlık olarak kontrol ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde kurulan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Bilgi Toplama Sistemi) merkezi, İzmir'in su trafiğini dev ekranlarda anlık olarak takip ediyor. Teknolojiden faydalanarak saha kontrolünü yapan merkez ekipleri, gelen arıza ihbarlarını değerlendirip çözüme kavuşturuyor. SCADA merkezinde; klor, bulanıklık, iletkenlik, pH ve çözünmüş oksijen ölçümüne ait bilgeler de işlenerek suyun kalitesi anlık olarak kontrol edilebiliyor.

"Arızalara önceden müdahale etmek için buradayız"

SCADA merkezinde su trafiğinin izlendiğini söyleyen İZSU Elektrik Elektronik Mühendisi Ebru Kababulut, "1999 yılında kurulmuş olan SCADA sistemimizi geliştirerek 180 istasyondan 641 istasyon sayısına ulaştırdık. Arızalara önceden müdahale etmek, kayıp kaçak miktarını azaltmak için buradayız. Aynı zamanda Hemşehri İletişim Merkezinden ve değişik kanallardan gelen ihbarlar da burada değerlendiriliyor. Operatör arkadaşlarımız burada 7 gün 24 saat boyunca vardiyalı şekilde çalışmakta" dedi.

İhbarlar da değerlendiriliyor

Arızalara nasıl müdahale edildiğini aktaran Kababulut, "Sistem üzerinden gördüğümüz arıza kayıtlarımız var. Sensörler üzerinden gelen bilgiler buraya anlık olarak düşüyor. Gördüğümüz arızaları da arkadaşlarımız telefon üzerinden ilgili bilimlere iletiyor. HİM üzerinden gelen ihbarlar da bize ulaşıyor ve burada değerlendiriliyor. İstasyon üzerinden arızanın ne konuda olduğuna dair izleme yapıyoruz. HİM üzerinden gelen su akmama problemlerinde, basınç debi üzerindeki farklılıklar da buradan izleniyor" diye konuştu.

"Teknolojiyi kullanarak tüm İzmir'i izliyoruz"

İzmir'de yaşayan vatandaşlar için hayatı kolaylaştırdıklarını ifade eden Kababulut, "Su kalitesi, buradan çevrimiçi olarak izleniyor. Arızalara buradan çevrimiçi olarak müdahale edildiği ve su kesintilerine anlık müdahale yaptığımız için daha hızlı bir şekilde kesim çözüme kavuşuluyor. Teknolojiyi kullanarak tüm İzmir'i ekranlarımızdan izliyoruz" sözlerine yer verdi.

Kimyasal değerler de kontrol ediliyor

Yerleştirilen cihazlarla merkeze sürekli veri akışının sağlandığını anlatan İZSU Su Dağıtım ve Kumanda Şube Müdürü Ekrem Özbay da "SCADA sistemi, 30 ilçeye hakim bir sistem. Aktardığımız veriler hem debi, basınç, seviye gibi fiziki bilgiler hem de elektrik ve kimyasal verilerden oluşuyor. Çevrimiçi olarak almış olduğumuz kimyasal değerlerle suyun klor seviyesi, bulanıklık olup olmadığı, iletkenlik değeri ve Ph değerleri gibi kimyasal değerleri de kontrol ederek abonelerimizin sağlıklı suya kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Aykırı durumların merkeze çevrimiçi olarak düştüğünü de belirten Özbay, sözlerine şunları da ekledi: "Bir pompanın çalışıp çalışmadığı, depoda suyun olup olmadığı veya klor seviyesinin yüksek ya da düşük olduğuyla ilgili alarmlar bize geldiğinde operatörlerimiz vasıtasıyla gerekli önlemler alınmaktadır."

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, İzmir, Genel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'in su trafiği ve kalitesi 7/24 izleniyor - Son Dakika


00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Son Dakika
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 04:35:02. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in su trafiği ve kalitesi 7/24 izleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement