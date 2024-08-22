İzmir Körfezi'nde Felaket: Her Yer Ölü Balık - Son Dakika
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Genel

İzmir Körfezi'nde Felaket: Her Yer Ölü Balık

İzmir Körfezi'nde her gün binlerce balık ölü olarak kıyıya vuruyor. Felaketin boyutu arttıkça özellikle Karşıyaka ve Bayraklı'daki kötü koku nedeniyle vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin pencerelerini açamaz duruma geldi.

22.08.2024 20:31
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İzmir Körfezi'nde felaketin boyutu artıyor: Her yer ölü balık

İzmir Körfezi'nde her gün binlerce balık ölü olarak kıyıya vuruyor

İZMİR - İzmir Körfezi'nde her gün binlerce ölü balık kıyaya vuruyor. Felaketin boyutu arttıkça özellikle Karşıyaka ve Bayraklı'daki kötü koku nedeniyle vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin pencerelerini açamaz duruma geldi.

İzmir Körfezi'nde ölü balık sayısı gün geçtikçe çoğalarak artıyor. Yüzbinlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi. Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında Çipura, Deniz Levreği gibi balıklar bulunuyor.

"İlk defa karşılaşıyorum, güzelim İzmir'i ne hale getirdiler"

Doğma büyüme İzmirli olduğunu ve hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden 50 yaşındaki Serkan Bingöl, "Yetkililer neden gelmiyor buralara anlamadım. Ölümler, fabrikalardan akan pisliklerden dolayı meydana geliyor. İlk defa böyle bir rezillik görüyorum. Güzelim İzmir'i ne hale getirmişler" dedi.

Ölü balıkları topladılar

Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran balıkları toplayarak poşete koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise "İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her 1 litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır. Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar. Bunların zehirli olan türleri nedeniyle balıklar ölür. İlk defa İzmir Körfezi'nde 1955 yılında plankton patlaması olmuştu. Türkiye denizlerini maalesef fosseptik olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir Körfezi'nde Felaket: Her Yer Ölü Balık - Son Dakika

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