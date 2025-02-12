İzmit'teki Mahalle, Doğalgaz İçin Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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İzmit'teki Mahalle, Doğalgaz İçin Çözüm Bekliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yeşilova mahallesi, lüks binaların arasında kaybolmuş durumda. Sokakların imar planında yer almadığı gerekçesiyle 6 yıldır doğalgaz bağlantısı alamayan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde büyük zorluk çekiyor.

12.02.2025 21:45
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Şehrin göbeğinde doğalgaz için çalmadıkları kapı kalmadı

Lüks binaların arasında unutuldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mahalle lüks binaların arasında adeta unutuldu. Sokaklarından çöpleri bile alınmayan vatandaşlar, 6 yıldır 50 metreden doğalgaz hattı çekilmesini bekliyor.

İzmit Yeşilova mahallesinde bulunan Zakkum sokak ile Gümüşsuyu sokak sakinleri adeta kent merkezinde unutuldu. Çöpleri alınmayan, evlerinin önü adeta kent çöplüğüne dönen yaklaşık 10 hane, 6 yıldır doğalgaz mücadelesi veriyor. 2019 yılından bu yana İZGAZ'a başvuruda bulunan mahalle sakinleri, bağlantı için gerekli şartları sağladıklarını belirtmelerine rağmen doğalgaz hizmetinden faydalanamıyor. Yetkililer, mahalledeki yolların imar planında gözükmediği gerekçesiyle doğalgaz bağlantısını onaylamıyor. Vatandaşlar soğuk kış günlerinde mağdur olduklarını belirterek sıkıntılarına geçici çözümler buluyor

"Şuyulandırma hatası olduğunu düşünüyoruz"

Doğalgaz altyapısı için zorlu başvuru süreçlerini anlatan mahalle sakinlerinden Tuncay Eski, "İZGAZ'a başvuruda bulundum. 2023 yılında İZGAZ'dan gelen yazıda, planlamalarında böyle bir şey olmadığını söylediler. Buna istinaden ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gittim ama bir netice alamadım. Bize, 'İmarlı yollar açık olmadığı için size doğalgaz veremeyiz' diyorlar. 2025 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şuyulandırma oldu, bu yapılırken mahalle aralarında ki yollar baz alınmadı. Hatanın burada olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de bana doğalgaz veremeyeceklerini söylüyorlar. İZGAZ'a bu talepte bulundum. İZGAZ o yol imarlı olmadığı için olumsuz cevap verdi" dedi.

Yaşadıkları zorluklara da değinen Tuncay Eski, "Bu evin tuvaleti, banyosu, mutfağı var ben şuan iki odalık bir çözüm buldum gibi. Sabahın 06.00'sında odalarına gittiğimde çocukların üşüdüğünü hissediyorum ve sobayı yakmak zorunda kalıyorum. Sıcak su yok, sobanın üzerinde ki dededen kalma güğümle karşılıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaş kendi çözümünü kendi üretiyor"

Yaşadıkları mağduriyete değinen mahalle sakinlerinden Ali Eski, "Burası İzmit. Merkez ilçe, merkez mahallerden bir tanesi. 50 metre sağ tarafında, 50 metre sol tarafında doğalgaz var biz bu 100 metrelik alanda kısıldık ve bizde doğalgaz yok. Yol desen zaten çamurlu, çocuklar okula giderken sıkıntı çekiyorlar. Burada en önemli sıkıntımız doğalgaz. Çocuk sabah kalkıyor, sular soğuk ellerini yıkayamıyor, duş alamıyor, odaların bir tanesi sıcak. Tabii buna vatandaş kendi kendine çözüm üretmeye çalışıyor. Bunlar kısa süreli çözümler oluyor. 2019'dan beri başvuru yapıyoruz. Yol, doğalgaz herkese gidiyoruz ama verilen kayda değer bir cevap yok" şeklinde konuştu

"Zengin biri olsa hemen doğalgaz getirilir"

Bölgedeki altyapı çalışmalarına çifte standart uygulandığını öne süren Ali Eski, "İZGAZ bize diyor ki; 'Resmi yollar açılmadığı için doğalgazı veremiyoruz.' Rezidanslar yokken biz başvuruyu yapıyorduk. Rezidanslar yapıldı yanına o yolu döktüler ve doğalgazı getirdiler. Ben doğalgaz almak isteyince bana, 'Burası başkasının malı olduğu için oradan buraya getiremem' deniliyor. Bu benim sıkıntım değil. İZGAZ, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Üçüne de aynı başvuruyu yaptık. Bunu bir şekilde çözüme ulaştırmaları gerekiyor. İZGAZ'a, 'Bizim doğalgazımızı da resmi yoldan ver diyoruz', İZGAZ da bize diyor ki; 'Ara yollar açılmadı.' Tamam da bunu yapacak olan ben değilim. Kaldı ki ben buraya kepçe getirsem açmaya çalışsam bana hemen ceza yazılır. Şimdi burada zengin birisi olsa hemen gelirsin, doğalgazı verirsin. Yolun bu tarafı yapıldı, rezidans oraya hemen döktün asfaltı verdin doğalgazı. Bu tarafa da rezidans yapıldığı zaman hemen doğalgazı getirecekler. 6 yıl oldu hala odun kömür yakıyoruz.

Sobalı evde yaşamanın zorluklarını anlatan Gökçe Eski ise, "Biz ısınamıyoruz. Ben okuldan geldiğimde elimi yüzümü yıkarken çok donuyorum. Ellerim, yüzüm donuyor. Ellerimi ısıtmak için sobanın yanına gidiyorum ama ellerim yine de çok ısınmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmit'teki Mahalle, Doğalgaz İçin Çözüm Bekliyor - Son Dakika

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