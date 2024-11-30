İznik'teki Tarihi Mezarlık Harabe Halde - Son Dakika
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Genel

İznik'teki Tarihi Mezarlık Harabe Halde

İznik'teki tarihi mezarlık, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Restore edilmesi gerekiyor.

30.11.2024 19:36
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İznik'te tarihi mezarlık harabeye döndü

Tarihi mezarlıktaki kabirler, bakımsızlıktan 1 metre yukarıda kaldı

BURSA - Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapan İznik ilçesinde tarihi mezarlar bakımsızlık sebebiyle görenlerin yüreğini burkuyor. Tarihi mezarlıkların içler acısı hali turizmcileri ayağa kaldırdı. Şeyh Kubbiddin Camii'ne ait olduğu düşünülen tarihi mezarlıktaki kabirler, bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle harabeye döndü.

Uzun yıllardır halk arasında "tarihi mezarlık" olarak bilinen alanda, zamanla taşların kaybolduğu, mezarların büyük oranda yok olduğu gözlendi. Mezar taşlarında yer alan yazıtlar ve süslemeler, tarihe ışık tutabilecek önemli bilgiler birer birer kayboldu. Ancak, bakım yapılmaması ve çevresel etkiler sebebiyle mezarlık adeta harabeye döndü. Bakımsızlıktan toprağı çekilen kabirler, yerden 1 metre yükseklikteki taşlarıyla dikkat çekti.

Bu önemli alanın korunması ve restore edilmesi için bir girişim başlatılması, hem bölgenin tarihine sahip çıkılması hem de kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor. Turizm işletmecisi Ali Karaman, "Tarihi bir caminin yanında böyle bir görüntü olması kötü. Yerli veya yabancı turistler geldiği zaman bizlere de serzenişte bulunuyorlar. Buranın biran önce toparlanıp koruma altına alınması gerekiyor. Bizler buraları böyle görünce, turizmci olarak üzülüyoruz. Kimlerin olduğu da ortaya çıkmalı. İnsanlar buraya geldiğinde buralarda hangi önemli kişileri olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Turizm, Genel, Bursa, İznik, Son Dakika

Son Dakika Genel İznik'teki Tarihi Mezarlık Harabe Halde - Son Dakika

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