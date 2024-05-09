Genel

İznikli çiftçi hiç gitmediği otobandan ceza yedi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Yahya Okkalı, tarlasında traktörü ile zeytin ağaçlarına zehir atarken telefonuna gelen bir mesajla hayatının şokunu yaşadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilikle uğraşan 43 yaşındaki Yahya Okkalı geçtiğini günlerde telefonuna gelen '16 FBF 44 aracınız ile 02.05.2024 İstanbul İzmir otoyolu ihlali (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir.' mesajla şoku yaşadı. Hiç gitmediği İstanbul- İzmir Otobanı'ndan ihlali geçiş yaptığı uyarısı mesajı alan OKKALI, büyük şaşkınlık yaşadı.

Kendisinin hiçbir zaman otobana girmediğini belirten Okkalı, "Ödemezsem ceza gelecekmiş, anlamadım ben bu işi" dedi.