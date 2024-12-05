JAK Ekipleri Palandöken'de Göreve Hazır

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JAK ekipleri Palandöken'de 24 saat hazır kıta

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JAK ekipleri kış sezonu öncesi Palandöken Kayak Merkezi'nde göreve hazır hale getirildi.

Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, kış aylarında yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde, olası doğal afet ve kazalara karşı görev yapacak, Palandöken'de 24 saat görev yapan JAK timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek huzur ve güven sağlayacak.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, kente ziyarete gelen, doğa sporlarıyla uğraşan yerli ve yabancı turistlerin kendilerini güvende hissetmeleri için gereken önlemleri alma, kazaen meydana gelebilecek olası yaralanma, kaybolma, mahsur kalma gibi olaylara anında müdahale etme imkan ve kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.