Kadıköy'de su dolan inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösteriliyor - Son Dakika
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Kadıköy'de su dolan inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösteriliyor

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Kadıköy'deki bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps uygulamasında göl olarak algılanıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören durum, dron ile havadan görüntülendi.

14.03.2024 13:09
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Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps'te göl olarak gösterildi. Yaşanan durum ise sosyal medyada hayretle karşılandı. Göle dönen çukur dron ile havadan görüntülendi.

Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu. Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü. Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı. Göle dönen çukur dron ile görüntülendi.

Kadıköy\'de su dolan inşaat sahası Google Maps\'te göl olarak gösteriliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadıköy'de su dolan inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösteriliyor - Son Dakika

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