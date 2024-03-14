Kadıköy\'de su dolan inşaat sahası Google Maps\'te göl olarak gösteriliyor

Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor
İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps'te göl olarak gösterildi. Yaşanan durum ise sosyal medyada hayretle karşılandı. Göle dönen çukur dron ile havadan görüntülendi.
Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu. Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü. Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı. Göle dönen çukur dron ile görüntülendi.
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