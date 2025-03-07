Kadın Gazeteciler 8 Mart Etkinliğinde Kürek Çekti - Son Dakika
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Kadın Gazeteciler 8 Mart Etkinliğinde Kürek Çekti

Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte kadın gazeteciler, 'Birlikte güçlüyüz' mesajı vererek Sapanca Gölü'nde kürek çekti. Etkinlik, 'Güçlü Kadın, Güçlü Toplum' teması ile gerçekleştirildi ve kadınların mücadelesini simgeliyor.

07.03.2025 19:58
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Kadın gazeteciler 8 Mart etkinliğinde kürek çekti

Gazeteciler "Birlikte güçlüyüz" mesajı verdi

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte kadın gazeteciler, Sapanca Gölü'nde kürek çekerek, "Birlikte güçlüyüz" mesajı verdi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Kadınlar Komisyonu Başkanı Arzu Çabuk Yazıcı öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sapanca Gölü'nde bir etkinlik düzenlendi. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Sümerspor Kürek Kulübü iş birliğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" temasıyla yapıldı. Kadın gazeteciler, Sakarya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kürek çekerek dayanışma mesajı verdi.

"Kadının hayattaki duruşunu kürek sporu ile anlatabileceğimizi düşündüm"

Etkinliği düzenleyen Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Kadınlar Komisyonu Başkanı Arzu Çabuk Yazıcı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kadının hayattaki duruşunu, zorluk ve mücadelesini en güzel biçimde kürek sporu ile anlatabileceğimizi düşündüm. Kürek sporu yaparken birlik ve beraberlik içerisinde koordineli ve dengeli, güçlü bir şekilde sürekli ileriyi hedefleyerek kürek çekersiniz. Kadın kendi yaşamında da öyledir. Sürekli mücadele eder ve azimle hedefe doğru yol alır. Her yol alışında daha da güçlenir. Katılım sağlayan ve bizi yalnız bırakmayan bugünü bizimle birlikte göğüsleyen herkese ve desteklerini esirgemeyen Başkanımız Cemal Kaplan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sümerspor Kürek Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi.

Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı ise, "Türkiye'deki ilk ve tek Kürek Kulübü Başkanı olarak kadınlarımızı bu özel günde kürek sporuyla tanıştırmış olduğumuz ve böyle güzel bir günü yaşadığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Sapanca Gölü'ndeki kürek etkinliğinin ardından kadınlara madalya ve çiçek takdim edilmesi ile program sona erdi. Renkli anlara sahne olan etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Nagehan Malkoç, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü sporcuları ve milli sporcu Ayşe Baydar da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadın Gazeteciler 8 Mart Etkinliğinde Kürek Çekti - Son Dakika

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