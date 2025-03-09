Kadınlar, Sanayi Sektöründe Daha Fazla Yer Alacak - Son Dakika
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Genel

Kadınlar, Sanayi Sektöründe Daha Fazla Yer Alacak

Tuzla'da imzalanan iş birliği protokolü ile kadınların sanayi sektöründeki payı artırılacak. Protokol, kadınların kaynakçı olarak yetiştirilmesine yönelik eğitim imkânları sunarak, istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

09.03.2025 13:35
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Erkek egemen ağır sanayi sektörüne kadın eli değecek

İSTANBUL - Ülkenin en ağır iş kollarından olan sanayi sektöründe kadınların payını artıracak iş birliği protokolü Tuzla'da imzalandı. Tuzla Belediye Başkanlığı, İstanbul Gedik Üniversitesi ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların kaynakçı olmasını sağlayacak bir iş birliği anlaşmasına vardı.

'Kadınlara Yönelik Kadın Kaynakçı Yetiştirme Eğitimi Protokolü', kadınların demir-çelik, tersane ve fabrika gibi farklı sektörlerde daha kolay iş bulabilmesini sağlarken, nitelikli iş gücünün artmasını da sağlayacak. Kadınların metal kaynağı gibi zorlu bir işi yapabilmesini sağlayan iş birliği protokolü, Tuzla Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen törenle imzalandı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ile İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Ahmet Kesik ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Hüseyinoğlu'nun katıldığı protokol ile kadınların sanayi sektöründeki etkinliği artırılacak.

"Kadınlarımızın gücüne ve bu köprüyü kuracağımıza inanıyoruz"

İş birliğine ilk imzayı atan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu protokolün kadınların istihdamındaki adaletsizliği azaltmak için çok kıymetli bir adım olduğunu belirterek, "Bu protokol, 8 Mart'ın ruhuna uygun bir adım. Tuzla'da kadın istihdamını artırmak için çok önemli adımlar attık. Bugün, Tuzla Tersanesi gibi önemli bir sektörde de kadınların yer alması gerektiğini biliyoruz. Kadınlarımızın gücüne inanıyor, bu köprüyü inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun kadın otobüs şoförleri eğitimi başlatmasıyla başlayan sürecin bir parçası olarak bu projeyi değerlendiriyorum. Tuzla Tersanesi'nde kadın istihdamı çok düşük seviyelerde. Ama biz, bu protokol ile mavi yaka alanında da kadın istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Hep birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"Güçlü yanımızla kadınlarımıza destek olmak istiyoruz"

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Ahmet Kesik, protokolün kadınların iş gücüne katılımını artırma açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Kesik, "Gedik Üniversitesi olarak bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ediyoruz. 63 yıldır bu sektörde olan Gedik Holding'in kurmuş olduğu vakfın üniversitesiyiz. Bu güçlü yanımızla kadınlarımıza destek olmak istiyoruz. Bugüne kadar birçok yerel idareyle iş birliği yaptık ve bu konuda büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Kadınları her alanda istihdamda görmek istiyoruz"

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Hüseyinoğlu ise, protokolün kadın istihdamını desteklemek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Hüseyinoğlu, "Kadınlarımızı her alanda istihdamda görmek istiyoruz. Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu günleri kutlayabiliyorsak, 1857'de New York'taki 129 kadın işçinin hayatı pahasına bugünlere geldiğimizi unutmamalıyız. Mücadelesiz hiçbir şey olmuyor. Mücadele edeceğiz, emek vereceğiz. Hepimiz bu coğrafyanın çocuklarıyız, başka şansımız yok. Halkçı belediye anlayışı ve demokratik üniversite yaklaşımının sanayiyle olan iş birliğiyle güzel şeyler elde edeceğiz" diye konuştu.

Tören sonunda, protokolü imzalayan taraflar, iş birliği yaparak kadınların iş gücüne katılımını artırma yönünde önemli bir adım attı. Üç paydaşın birlikteliği ile yürütülecek bu projeyle, Tuzla'da kadınların iş gücüne katılımı güçlenecek, aynı zamanda bu alandaki geleneksel cinsiyet rollerinin kırılmasına da katkı sağlanacak.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Kadın, Genel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadınlar, Sanayi Sektöründe Daha Fazla Yer Alacak - Son Dakika

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