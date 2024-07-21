Kağıthane'de 35 bin adet aşure ikram edildi - Son Dakika
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Genel

Kağıthane'de 35 bin adet aşure ikram edildi

Kağıthane\'de 35 bin adet aşure ikram edildi

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle vatandaşlara 35 bin kase aşure ikram etti. Kağıthane Meydanı'nda gerçekleşen programda alanı dolduran binlerce vatandaşa aşure dağıtımı yapıldı.

21.07.2024 11:16  Güncelleme: 11:21
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Kağıthane'de 35 bin adet aşure ikram edildi

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle vatandaşlara 35 bin kase aşure ikram etti.

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da devam ettirdi. Kağıthane Meydanı'nda gerçekleşen programda alanı dolduran binlerce vatandaşa 35 bin adet aşure dağıtımı yapıldı. Etkinlik, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in aşure kazanını karıştırmasıyla başladı. Duaların edilmesinin ardından Kağıthane Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye aşure ikramı yapıldı.

Aşure dağıtımda konuşan Kağıthane Belediye başkanı Mevlüt Öztekin "Muharrem ayının içerisindeyiz. Bu güzel etkinlikte de birlikteyiz. Paylaşma ayı Muharrem ayındayız. Aşure ikramında bulunmuş olacağız. İnancımıza göre Hz. Ademin tövbesinin kabul edildiği, Hz. Nuh'un gemisi karaya oturduğu, Hz. İbrahim'in ateşten yanmaması, Hz. Hüseyin'in şehadetin yıl dönemindeyiz. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.

Programa katılan vatandaşlardan Muhammed Utar "Aşure yedik çok güzel. Güzel bir programdı. Mevlüt Öztekin başkana çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kağıthane'de 35 bin adet aşure ikram edildi - Son Dakika

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