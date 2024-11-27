Kağıthane'de Yenilenen 7 Kulvarlı Tartan Pist Sporseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Genel

Kağıthane'de Yenilenen 7 Kulvarlı Tartan Pist Sporseverlerle Buluştu

Kağıthane Hasbahçe Spor Sahası'nda yapılan açılış töreniyle birlikte 400 metre uzunluğundaki 7 kulvarlı tartan pist, yürüyüş ve atletizm tutkunlarına hizmet vermeye başladı. Açılışa katılan yetkililer, pistin spor aktivitelerine katkı sağlayacağını vurguladılar.

27.11.2024 23:45
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7 kulvarlı tartan pist Hasbahçe'de sporseverlerle buluştu

İSTANBUL - Kağıthane Hasbahçe Spor Sahası'ndaki yenilenen tartan pist sporseverlerin hizmetine açıldı. 7 kulvarlı ve 400 metre uzunluğundaki pist, yürüyüş, atletizm ve spor tutkunları için Kağıthane Belediyesi tarafından yeniden tasarlandı.

Kağıthane Hasbahçe Spor Sahası'ndaki yenilenen tartan pist sporseverlerin hizmetine açıldı. 7 kulvarlı ve 400 metre uzunluğundaki pist, yürüyüş, atletizm ve spor tutkunları için Kağıthane Belediyesi tarafından yeniden tasarlandı. Açılış törenine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve Kaymakam Niyazi Erten ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hasbahçe Spor Sahası'nda düzenlenen açılışın ardından pistte kısa bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yenilenen pistin atletizmden yürüyüşe kadar geniş bir kitleye hizmet etmesi bekleniyor. Öte yandan, yenilenen tartan pist havadan görüntülendi.

"Bu haftadan itibaren gençlerimiz buradaki sahayı kullanmaya başlayacaklar"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılışta yaptığı konuşmada, "Kağıthane Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bu güzel, olimpik diyebileceğimiz çok özel bir tartan pistin açılışında birlikteyiz. Hasbahçe Spor Sahası'nın geçtiğimiz yıllarda tamamen zeminini yenilemiştik. Çocuklarımız burada çok güzel bir şekilde futbol oynayıp, müsabakalarını yapıyorlar. Burada çalışma yaparken futbol sahasını da kapatmak zorunda kalmıştık. Çocuklarımız yan tarafta ve diğer yaptığımız sahalarda çalışıyorlardı. Bu haftadan itibaren gençlerimiz, kulüplerimiz, buradaki sahayı kullanmaya başlayacaklar. Hayırlı olsun. Antrenmanlar için cumartesi ve Pazar günlerine planlama yapabiliriz. Bir sonraki haftada futbol maçlarına verebiliriz. Bizim burada 32 tane futbol kulübümüz var. Her birinde yaklaşık 500'e yakın öğrencimiz var. Toplama baktığımızda 10 bine yakın öğrencimiz bu kulüplerden hizmet alıyor. Futbol okullarına gidiyorlar, spor yapıyorlar. Sporlar ilgilenen çocuklarımız hem derslerinde başarılı oluyorlar hem de hayata daha hızlı başlıyorlar. Bugünün çağında özellikle gençlerimizin teknolojiden ziyade böyle güzel sahalarımızda değerlendirmiş oluyorlar. Çocuklarımız için sadece bu sahalar değil belediyelerimizin kültür merkezleri var. Tiyatro, sinema gösterimleri, söyleşiler ve seminerler var. Spor sahalarımızla birlikte kapalı spor alanlarımız var. Yüzme, basketbol, masa tenisi gibi 22 ayrı branşta çocuklarımız eğitimler alıyor. Büyüklerin de aldığı eğitimlerle beraber toplam 100 bine yakın vatandaşımız Kağıthane Belediyesi'nin spor alanlarından yararlanmış oluyor. Nüfusumuz toplam 400-450 bin civarında. Yetişkin nüfusumuz 320 bin civarında. Kağıthane'mizde gece gündüz çalışırken, çocuklarımızın, gençlerimizin, büyüklerimizin, kadınlarımızın, engelli kardeşlerimizin ve herkesin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kağıthane'de Yenilenen 7 Kulvarlı Tartan Pist Sporseverlerle Buluştu - Son Dakika

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