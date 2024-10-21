Kahramanmaraş Emniyetine 63 Araç Desteği - Son Dakika
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Genel

Kahramanmaraş Emniyetine 63 Araç Desteği

Kahramanmaraş Emniyetine 63 Araç Desteği

Kahramanmaraş'ta 63 polis aracı, emniyet teşkilatına teslim edildi. Güvenlik artırılacak.

21.10.2024 23:58
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Kahramanmaraş emniyetine 63 araç desteği

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iş insanları ve bakanlığın desteği ile tahsis edilen 63 polis aracı emniyet teşkilatına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, şehir protokolü ve iş insanları katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, "İlimizdeki suç ve suçlularla mücadelemizde daha etkili mücadelemiz olacak ve daha görünür olacağız" dedi.

Vali Mükerrem Ünlüer ise, "Polisimiz gerek trafik gerekse asayiş olarak gece gündüz her yerde görünür olacak" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, "Arabalar ve diğer desteklerle yardımını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Araç desteğinde bulunan iş insanlarına plaket ve belgeleri takdim edildi. Program Erbaş'ın duası ve kesilen kurbanın arından son buldu.

Araçları teslim alan polis ekipleri şehir turu yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş Emniyetine 63 Araç Desteği - Son Dakika

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