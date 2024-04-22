Kahramanmaraş'ta İlkokul 3.sınıf öğrencisi makama geçti, "Güvenlik önlemlerimizi arttıralım" anonsu yaptı - Son Dakika
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Genel

Kahramanmaraş'ta İlkokul 3.sınıf öğrencisi makama geçti, "Güvenlik önlemlerimizi arttıralım" anonsu yaptı

Kahramanmaraş'ta 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın makamına geçti ve telsiz anonsu yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi. Gemci, otomobil sürücülerine daha dikkatli olmaları konusunda da mesaj verdi.

22.04.2024 20:16
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Kahramanmaraş'ta İlkokul 3.sınıf öğrencisi makama geçti, "Güvenlik önlemlerimizi arttıralım" anonsu yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın makamına geçti ve telsiz anonsu yaptı.

Kahramanmaraş'ta Reşit Gümüşer İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen temsili törenle İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın makamına geçti.

İl Emniyet Müdürü Gökduman'ın makam koltuğuna oturan Gemci, Emniyet Müdürü'nün telsizinden anons yaparak, "Bu bayramı dünya çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit düşen tüm güvenlik personelimizi saygıyla anıyor, görevinizde başarılar diliyorum. 23 Nisan'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerimizi arttıralım" anonsu yaptı.

Otomobil sürücülerine yolculuklarında daha dikkatli olmaları yönünde mesaj veren Ayşe Neva Gemci, "Emniyet kemelerini araçlarımıza binerken takmamız lazım. Yolda yürürken kaldırımın sol tarafını kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğumuzu bir öğrencimize devrettik. Kendince, arkadaş çevresince şehirde gördüğü eksiklikler ile ilgili burada ilgili şube müdürlerimize talimatlarını verdi, kendisi de takip edecek ben de takip edeceğim. Verdikleri talimatlarla trafiğin daha rahat işlemesini, emniyet kemerlerinin takılmasını ve hız yapılmaması şeklinde talimatları oldu. Bu konuda böyle bir duyarlılık var, yeni emniyet müdürümüz de arkadaşlara talimat verdi. Bu gençler geleceğimiz ve bu şekilde bilinçli bir şekilde eğitmemiz ve topluma kazandırmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş'ta İlkokul 3.sınıf öğrencisi makama geçti, 'Güvenlik önlemlerimizi arttıralım' anonsu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta İlkokul 3.sınıf öğrencisi makama geçti, "Güvenlik önlemlerimizi arttıralım" anonsu yaptı - Son Dakika
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