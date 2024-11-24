Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Kutlandı

Arnavutköy Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler ve konserlerle dolu unutulmaz anlar sundu. Etkinlikte Kahramanmaraş'a özgü ürünler sergilenirken, ünlü sanatçı Hakkı Bulut da sahne aldı.

24.11.2024 18:53
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Arnavutköy'de Kahramanmaraş rüzgarı esti

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler ve coşkulu konserlerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Arnavutköy Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Memleket Günleri etkinlikleri, Kahramanmaraş buluşmasıyla devam etti. Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliklerini, eşsiz lezzetlerini ve tarihi mirasını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleşen programa, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kaymakam Mahmut Ersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadim kültüre yolculuk

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin kültürel mozaiğindeki eşsiz yerine vurgu yaptı. Candaroğlu, "Bugün Kahramanmaraş'ın eşsiz gastronomisi, zengin kültürü ve sıcakkanlı insanlarıyla kadim kültürümüze bir yolculuk yapıyoruz. Anadolu'nun tam kalbinde, İstiklal Mücadelesi'ne öncülük eden ve bu mücadelenin sonunda kadim değerlerimizi bugüne taşıyan Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İstiklal Madalyası ile onurlandırılan ilk şehir olarak bu değerli mirası yaşatmaya devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'a özgü ürünler tanıtıldı

Etkinlik alanında Kahramanmaraş'ın birbirinden değerli yöresel ürünleri sergilendi. Bakır işçiliğiyle ünlü mutfak gereçleri ve süs eşyaları büyük ilgi gördü. Ayrıca, bölgenin dünyaca tanınan baharat çeşitleri, özellikle pul biber ve tarhana gibi ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. Maraş işi oyalar, el emeği göz nuru dokumalar ve ahşap işlemeler de etkinlikte yer alan dikkat çekici ürünler arasındaydı.

Vatandaşlar, bu zengin kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulurken, stantlarda hem sergilenen ürünleri inceledi hem de yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu. Kahramanmaraş'a özgü ekşili köfte ise etkinliğin yıldızı oldu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun kendi elleriyle ikram ettiği bu yöresel lezzet, katılımcılardan tam not aldı.

"Memleketimizi burada görmek çok güzel"

Etkinliğe katılan Kahramanmaraşlı Mehpare Hanım, "Ben Kahramanmaraşlıyım. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama memleketimi çok seviyorum. Bugün burada memleketimizin birçok değerini görmek beni çok mutlu etti. Bakır işçiliği, yöresel baharatlarımız ve birçok kültürel ürünümüz burada sergilenmiş. Ayrıca hemşehrilerimle bir araya gelmek, onları görmek çok güzel bir duygu. Bu etkinlikler biz gurbetçiler için gerçekten çok kıymetli. Arnavutköy Belediye Başkanımıza böyle imkanlar sunduğu için teşekkür ediyorum. Memleketimizi tanımak ve tanıtmak için herkesin bu güzel etkinliklere katılmasını bekliyorum" dedi.

Hakkı Bulut'tan unutulmaz konser

Programda sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Bulut'un performansı sırasında vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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