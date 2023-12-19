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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kırşehir'de vatandaşı dinledi - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kırşehir'de vatandaşı dinledi

Kırşehir'de yapılan bir etkinlikte Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, vatandaşların kamuda yaşadığı sorunları dinledi. Malkoç, kamu denetçiliği kurumunun devletle vatandaş arasında mahkemeye gitmeden çözüm ürettiğini belirtti.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kırşehir\'de vatandaşı dinledi
19.12.2023 - 20:17,
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kırşehir'de vatandaşı dinledi

Vatandaş kamuda yaşadığı sorunları anlattı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de; Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde konuşan Ombudsman Şeref Malkoç, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kamu denetçiliği kurumunun devletle vatandaş arasında mahkemeye gitmeden çözüm ürettiğini söyledi.

Malkoç açıklamasında; "Kamu Denetçiliği kurumu Anayasal bir kurum halinde düzenlendi. Mahkeme dışında alternatif çözüm yolları aranmış, devletle vatandaşa arasında mahkemeye gitmeden çözüm üreten kurumlardan bir tanesi Kamu Denetçiliği kurumu" dedi. Her şeyin mahkemeye taşınmaması gerektiğini aktaran Malkoç; "Her şeyi mahkemeye taşısak ne olacak? Bizim kültürümüzde mahkemeye gitmek en son çaredir. Mahkemeden önce aile içerisinde toplumda, kent ve kasabalarda her zaman 'Ak Sakal' dediğimiz kanaat önderi insanlar vardır. Bu insanlar da meselelerin çözümünde etkili olurdu" diye konuştu.

Malkoç'un konuşmasının ardından Kırşehirliler, kamuda yaşadıkları problemleri ombudsmana ve salonda bulunan misafirlere dakikada anlattı. Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Gazi Baran adlı vatandaşın ilçe belediyesiyle yaşadığı sorunun çözümünü ise salonda bulunan ilçe Kaymakamı Nurullah Kaya, yaptığı müdahaleyle kısa süre içerinde çözüme kavuşturmaya çalıştı. Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Bülent Yıldız ise yüzde 6 oranında engelli çalışan varken kamuda istihdam oranının yüzde 3 olmasını adaletsizlik olarak değerlendirdi.

Program, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç'un vatandaşların kamu ile yaşadığı sorunları dinlemesiyle devam etti. Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla mahkemelerin yüklerinin hafiflemesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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